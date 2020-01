Area Pip di Angri nel degrado, la Cisal al Comune: "Occupazione a rischio"

Interventi per tutelare gli imprenditori dell’area Pip di Angri. A chiederlo è Gigi Vicinanza della Cisal provinciale. “Il degrado in cui versa l'area è l’emblema di un apparato politico-amministrativo finito nelle maglie del commissariamento. Gli imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così l’occupazione è a rischio”.

L'appello al Prefetto

Da qui, l’appello al prefetto Alessandro Valeri, commissario straordinario del Comune angrese. “Si convochi una riunione in Comune a cui possano essere invitati imprenditori e sindacati. Siamo sicuri che anche il prefetto Valeri abbia a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Non possiamo permettere che l’area Pip di Angri diventi terra di nessuno. In ballo - denuncia Vicinanza - ci sono professionalità importanti e dobbiamo evitare la fuga di altre aziende dall’Agro nocerino sarnese. Fin da ora mi dico disponibile a fare da raccordo tra aziende e commissario straordinario del Comune per fare fronte comune contro il degrado che sta attanagliano l’area Pip di Angri” conclude il sindacalista.