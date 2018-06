Rubò un'auto a Furore: arrestato 56enne di Angri

Un pregiudicato di 56 anni, A.G le sue iniziali, di Angri, è stato condotto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Amalfi su disposizione del Gip del tribunale di Salerno. E’ accusato di furto di auto.

Il furto

L’uomo, infatti, è ritenuto l’autore del furto di una Fiat Panda avvenuto il 4 dicembre scorso a Furore. Attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza e i sistemi telematici, i militari dell’Arma hanno verificato che il 56enne, dopo aver rotto la serratura, era riuscito in tempi rapidissimi a rubare la vettura parcheggiata in strada. Nel corso delle indagini hanno accertato, inoltre, che aveva compiuto furti simili anche in diverse province della regione.