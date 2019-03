Angri, atti osceni fuori dalla scuola: scatta la denuncia

E’ stato identificato l’uomo sorpreso mentre si masturbava nei pressi della scuola “Giustino Fortunato” di Angri. Si tratta di un 44enne, residente a Giugliano, che, nei giorni scorsi, si è recato davanti all’istituto tecnico commerciale cittadino dove, all’interno della sua auto, ha iniziato a compiere atti di auto-erotismo nonostante la presenza in strada di diverse persone.

Il caso

A notarlo è stata una ragazzina di 13 anni che, incredula, ha raccontato tutto alla madre, la quale ha segnalato l’accaduto ai carabinieri. Di qui le indagini che, nelle ultime ore, hanno portato alla sua identificazione. Su di lui pende una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e che ora dovrà pagare una multa allo Stato per evitare il processo.