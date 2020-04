Angri: l'Azione Cattolica in campo per la ricerca contro il Covid-19

L'Azione Cattolica della parrocchia di San Giovanni Battista in Angri (SA) scende in campo a sostegno della ricerca. Un'iniziativa solidale che mira a fornire un concreto sostegno al mondo scientifico impegnato in questi mesi a cercare un vaccino contro il virus Covid-19. Pubblichiamo di seguito la nota pubblicata dall'associazione sui propri canali ufficiali. "Più si conosce, prima si sconfigge! L'Italia, nostro amato Paese, ha pagato sin qui un prezzo già troppo caro per questo male. Siamo la nazione con il più alto numero di deceduti con il Coronavirus, oltre 16mila in poco più di un mese. Ma non sono soltanto numeri. Sono nonni, papà, mamme, giovani, medici, infermieri, sacerdoti. Sono storie, sono affetti strappati per sempre dai loro cari, spesso senza neanche un corpo su cui poter piangere. Tutto ciò ci impone il dovere morale di compiere ogni sforzo per salvare vite umane. Restare a casa e non uscire è utile, anzi fondamentale, ma da solo non basta. Occorre trovare una cura, e poi un vaccino, per debellare il Covid-19! È tempo di scendere dai nostri divani e dalle nostre poltrone per dare un aiuto concreto alla ricerca genetica! Come? Donando un nostro contributo per la sperimentazione portata avanti dall'èquipe del prof. Paolo Antonio Ascierto presso l'ospedale "Pascale" di Napoli. La stessa èquipe che - lo ricordiamo - , è stata la prima a curare i pazienti affetti da Covid-19 con il farmaco Tocilizumab. Tale protocollo ha ricevuto poi il sostegno dell'Agenzia Italiana del Farmaco, consentendo la guarigione di un grandissimo numero di persone. L'Azione Cattolica parrocchiale di S. Giovanni Battista in Angri, ente organizzatore di questa campagna, devolverà i contributi raccolti all'"IRCCS – Fondazione G. Pascale" di Napoli, affinché possa essere presto individuato un vaccino che renda noi tutti immuni da questo terribile morbo. E tu cosa aspetti? AzionaTi per la ricerca! #UnitiCeLaFaremo #InsiemeSiPuò #PossiamoFarcela" Si può donare attraverso la piattaforma www.gofundme.com al link https://www.gofundme.com/f/azioniamoci-per-la-ricerca?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet. Aiutiamo la ricerca. Insieme ce la faremo!