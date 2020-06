Campi Estivi 2020, la Regione stanzia 109mila euro per il Comune di Angri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuoto per i bambini dai 3 ai 6 anni e campi estivi in spazi aperti pubblici: il Comune di Angri ha partecipato al bando della Regione ottenendo un finanziamento da 109mila euro, che servirà allo svolgimento di attività ludico- ricreative nei mesi di luglio e agosto. Un'iniziativa alla quale abbiamo deciso di aderire, per fornire un sostegno alle famiglie nel periodo estivo. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la manifestazione di interesse alla quale potranno aderire tutte le associazioni e cooperative sociali che operano sul territorio.