Carro funebre bloccato dalle auto in sosta, multe e caos ad Angri

Caos due giorni fa, in via San Gennaro ad Angri, quando il transito di un carro funebre è stato ostacolato dalle auto ferme, parcheggiate, in divieto di sosta. I vigili urbani hanno elevato una serie di contravvenzioni lungo il tratto che conduce all'ingresso principale del cimitero, affollato per la festa del papà. Sull'episodio non sono mancate le proteste dei cittadini. Qualcuno, ad esempio, ha persino pubblicato la foto dei vigili ferma, impegnata a fare multe, anch'essa ferma in una zona dove c'era un divieto.