Consiglio comunale movimentato ad Angri, donna minaccia il suicidio

Con in mano un coltello, è entrata nell'aula consiliare, minacciando il suicidio. E' accaduto venerdì scorso, ad Angri. La donna è stata bloccata dall'intervento di un consigliere comunale e poi dal comandante della Municipale, Anna Galasso, insieme agli agenti presenti in quel momento. L’episodio ha animato la seduta del consiglio comunale, tanute nel pomeriggio, con la donna che una volta entrata, ha puntato il coltello alla sua gola, minacciando di farla finita se nessuno l'avesse ascoltata. I presenti, insieme alle forze dell'ordine, sono poi riusciti a tranquillizzarla. In passato, quella stessa persona aveva compiuto gesti simili, tentando di darsi fuoco presso il Comune, per via delle condizioni di indigenza in cui è ridotta la sua famiglia.