Covid ad Angri, il sindaco annuncia in diretta Facebook: "Un caso positivo"

"Un nuovo caso di Covid 19 ad Angri". Lo annuncia il primo cittadino, Cosimo Ferraioli. Ha aggiunto: "E' un nostro concittadino ospedalizzato per altri motivi ed è asintomatico".

I dettagli

"L'Asl sta indagando sulla origini del contagio - ha proseguito il sindaco -. Il messaggio è stato già diffuso durante la giornata ma a noi interessa conoscere tutti i dettagli. I fatti dimostrano che il virus non è scomparso e noi non siamo invincibili. Nei mesi scorsi abbiamo arginato il problema Covid. Le misure - da qualcuno definite restrittive - sono state necessarie. Ho constatato serietà nei giorni del ritorno alla normalità. Occorrono mascherina al chiuso, distanziamento. Alte la tensione e l'attenzione. Il governo ha già spiegato che le misure sono prorogate fino al 31 luglio. Non possiamo permetterci di perdere il vantaggio che abbiamo accumulato nelle settimane scorse".