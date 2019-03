Sottrae soldi dalle casse del comune di Angri, indagato dipendente

Avrebbe sottratto alle casse del comune almeno seimila euro. E' stato denunciato a piede libero un dipendente del Comune di Angri, di 60 anni, accusato di aver trattenuto per se somme derivanti dai proventi dei bolli e delle tasse di cancelleria. Sul caso, la procura di Nocera Inferiore ha avviato un'indagine per peculato, a seguito di un'attività investigativa dei carabinieri. L'indagine, non ancora conclusa, prosegue per verificare in che modo l'uomo abbia potuto sottrarre quella ingente somma in contanti, riuscendo ad eludere i controlli della dirigenza comunale.