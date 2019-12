Andava in giro con la droga e 9 mila euro in contanti: arrestato 34enne ad Angri

Un pregiudicato di 34 anni, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

L’uomo è stato bloccato mentre percorreva via Nazionale ad Angri. Nel corso della perquisizione, effettuata anche all’interno della sua automobile, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 1 kg di hashish, confezionato in panetti, 2 grammi di marijuana e di circa 9 mila euro in contanti, ritenuti provento del traffico di stupefacenti. Per il 34enne sono scattate subito le manette.