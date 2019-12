Un chilo di hashish nascosto in auto, 35enne finisce a processo

E' stato raggiunto da una richiesta di giudizio immediato un 35enne di Sant'Egidio, fermato due settimane fa lungo la statale di Angri, in possesso di grosse quantità di sostanza stupefacente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era finito agli arresti domiciliari. Era stato intercettato mentre, in auto, aveva nascosto dei panetti di hashish. Nella sua auto, una Renault Scenic, i carabinieri avevano trovati la droga divisa in 10 panetti, oltre a 2 grammi di marijuana occultati in un calzino. Inoltre, gli inquirenti gli avevano sequestrato anche 7500 euro in contanti, in banconote di vario taglio, dentro un borsello, più una somma di 1390 euro, depositata in una cassaforte della sua abitazione. Il denaro fu sequestrato perchè ritenuto provento di spaccio. Ora il processo