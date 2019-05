Angri, mise a segno due rapine armato di coltello: giovane a processo

Sarà processato il 30enne di Nocera Inferiore, residente ad Angri, accusato di aver messo a segno due rapine utilizzando un coltello e nascondendosi dietro ad un cappuccio. Il giovane, allontanato dal territorio salernitano su disposizione del Gip del tribunale nocerino, è stato mandato a processo con la richiesta di rito immediato da parte della Procura.

Le rapine

Il primo colpo risale al 14 febbraio scorso quando fece irruzione all’interno della farmacia “Sparano” di Angri e minacciò con il coltello la commessa facendosi consegnare l’incasso di circa 700 euro; il secondo, invece, andò in scena lo scorso 6 marzo quando, sempre con il volto coperto dal cappuccio e con in mano il coltello, rapinò un negozio gestito da cinesi portando via soltanto 100 euro. Ad incastrarlo sono stati i carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza dei due esercizi commerciali alla testimonianza delle vittime.