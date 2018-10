Nocera Inferiore, esami per avvocato da "correggere nuovamente", la decisione del Tar

Tre compiti per l'abilitazione ad avvocato andranno ricorretti. Lo ha deciso il Tar riguardo tre elaborati svolti da tre giovani dell'Agro nocerino, che avevano presentato attraverso i loro legali difensori ricorso al tribunale amministrativo. Gli elaborati non sarebbero stati mescolati ma posizionati in ordine progressivo. I tre praticanti in questione non erano stati ammessi alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il ricorso

La sessione finita nel mirino dei ricorsi era quella del 2017. Gli elaborati furono corretti dalla Corte d'Appello di Lecce. La decisione del Tar è legata al fatto che, una volta terminati gli elaborati, non si era proceduto al rimescolamento delle buste, ma si era invece deciso per una progressione numerica. Il tribunale parla di «violazioni formali ma, indipendentemente dall'accertamento di una concreta lesioni dell'interesse dell'appellante, non può che discendere l'illegittimità degli atti impugnati».



Il collegio si è rifatto ad una precedente pronuncia del Consiglio di Stato su una «potenizale lesione della regola dell'anonimato» la quale può essere «di per sè ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione». L'errore sarebbe stato commesso dalla commissione che raccolse gli elaborati. Al Tribunale di Nocera Inferiore, invece, sono molti i decreti penali di condanna emessi per chi, invece, avrebbe copiato da fonti del web delle parti, poi finite negli elaborati finali.