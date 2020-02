Colpo dei ladri con i proprietari in casa ad Angri: si indaga

Continuano i furti anche nei comuni dell’Agro nocerino sarnese. Martedì sera, infatti, i ladri hanno preso di mira un’abitazione di due piani situata in via Palmentelle ad Angri.

Il fatto

Hanno agito indisturbati nonostante la presenza dei proprietari al piano inferiore che, soltanto successivamente, si sono resi conto dell’accaduto. Non si conosce l’entità del bottino. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per trovare elementi utili che possano consentire di dare un volto ai malviventi. La notizia è subito circolata tra i residenti della zona che, da tempo, chiedono più controlli soprattutto durante le ore notturne.