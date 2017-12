In fuga sull'A3 dopo il furto in un'azienda: arrestato uno straniero

Avevano messo a segno un colpo, tentando poi la fuga da Potenza verso Napoli, a bordo di un furgone. Sono stati fermati all'altezza di Angri, lungo l'autostrada Napoli-Salerno dopo un lungo inseguimento. A finire in carcere un romeno domiciliato nel campo nomadi di San Giovanni a Teduccio. Ad intervenire gli agenti della polizia stradale di Angri, coordinati dal comandante Alfredo Rosalba. Il 24enne è stato identificato, mentre il suo complice è riuscito a fuggire per ora. I due avevano rubato all'interno di un'azienda edile con sede a Tito, in provincia di Potenza. Dopo essersi introdotti all'interno dell'azienda, aveva prelevato diverse attrezzature, oltre ad un furgone, a bordo del quale si erano poi dati alla fuga imboccando l'autostrada e dirigendosi verso Napoli. Il 24enne è stato fermato all'altezza dell'incrocio tra via Dei Goti e via Papa Giovanni XXIII. Ancora ricercato il complice