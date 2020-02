Angri, ladri rubano l'impianto audio a due cantanti disabili

Dopo il furto del pulmino di quattro anni fa, ignoti sono tornati a colpire all’interno del garage dell’abitazione di Antonio e Marilina Di Lauro, due fratelli che vivono sulla sedia a rotelle ed hanno in un comune la passione per la musica. Spesso si esibiscono insieme nei locali di Angri e non solo devolvendo i loro guadagni in beneficenza.

La denuncia

Nelle notte tra giovedì e venerdì i ladri hanno fatto irruzione nel loro box rubando un impianto audio e luci (1 mixer Yamaha mgp16x - 4 casse di cui 2 RCF art 715a Mk4 e 2 RCF art 312amk4 - impianto luci con effetti). A denunciare l’accaduto sono i diretti interessati con un post su Facebook: “Amiamo cantare e chi ci conosce e ha collaborato con noi sa che abbiamo sempre cantato solo ed esclusivamente per beneficenza (senza scopo di lucro), perché questa nostra attività ci ha regalato emozioni indescrivibili e ricordi indelebili. Il nostro è sempre stato solo un piccolo aiuto per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche e le varie associazioni benefiche. Diffidate quindi dall’acquistare questo impianto perché ci è stato rubato. Non ci fermerete mai”.