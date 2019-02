Angri: consegnato alla Protezione Civile un immobile sequestrato alla criminalità

Ieri pomeriggio il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, in piena sinergia con l’assessore al Patrimonio Caterina Barba, con l’assessore alla Protezione Civile Maria Immacolata D’Aniello e con il comandante della Poliza Locale Tenente Colonnello Anna Galasso, ha assegnato alla Protezione Civile un immobile sequestrato alla criminalità organizzata.

La consegna delle chiavi

Ieri pomeriggio è avvenuta la cerimonia di consegna delle chiavi dell'immobile di via Stabia e nelle prossime settimane il presidio sarà rafforzato con la presenza delle altre forze di soccorso presenti sul territorio, al fine di garantire un migliore coordinamento, ottimizzando interventi e servizi.

I commenti

"Ancora un obiettivo raggiunto - ha commentato soddisfatto il sindaco Ferraioli - Trasformare un bene sequestrato in un Polo di Protezione Civile era una delle priorità della nostra amministrazione. Da ieri il progetto è entrato nella fase operativa con l’avvenuta consegna delle chiavi. Nasce dunque una base attiva sul territorio comunale, che ospiterà anche le altre associazioni che operano nel campo della prevenzione dei rischi e di sostegno alla popolazione". "Abbiamo destinato un bene ad una finalità sociale importante, che permetterà ai volontari un’azione congiunta sul fronte della prevenzione dei rischi naturali - ha aggiunto l'assessore al Patrimonio Caterina Barba - Il Polo di Protezione civile si aggiunge alla Casa Famiglia per Minori che sarà attivata tra breve, mentre per gli ultimi immobili acquisiti a patrimonio comunale, abbiamo già deciso le finalità di utilizzo e nel giro di qualche mese, procederemo alle assegnazioni". "Abbiamo risolto una necessità esistente da tempo - ha concluso l'assessore alla Protezione Civile Maria Immacolata D'Aniello - Dare una sede stabile ai volontari della Protezione Civile comunale è stata la priorità su cui abbiamo lavorato, per garantire la nascita di un Polo di intervento sul territorio, mettendo insieme anche le altre realtà associative attive in caso di calamità naturali. Nascerà una sede operativa efficiente che garantirà azione e prevenzione, con la possibilità di organizzare corsi di formazione per volontari e giornate informative per la cittadinanza. Un impegno amministrativo utile a diffondere la conoscenza dei rischi e le azioni di salvaguardia da adottare in caso di emergenza".