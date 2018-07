Angri, fiamme in un appartamento: corrono i vigili del fuoco

Paura, oggi pomeriggio, nel quartiere “Quattro palazzi” di Angri, dove un incendio è divampato al secondo piano di una delle palazzine della zona.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i residenti, preoccupati per la presenza di bombole di gas all’interno delle case. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spegnere le fiamme dentro l’appartamento, che, fortunatamente era vuoto. Si indaga per risalire alla causa dell’incendio.