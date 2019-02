Giovane morto ad Angri, spunta la pista della droga: un indagato

Potrebbe essere stata una dose di stupefacente a provocare la morte del 21enne di Angri, Mario Di Napoli, deceduto lo scorso 1 febbraio a causa di un malore. Al momento - riporta Il Mattino - si tratta solo di una ipotesi al vaglio della Procura di Nocera Inferiore che, nel frattempo, ha iscritto nel registro degli indagati un 38enne, accusato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Le indagini

Il 38enne è finito nei mirino degli inquirenti a seguito di una serie di indagini condotte dai carabinieri, i quali sono risaliti ad alcuni messaggi che l’uomo si sarebbe scambiato proprio con il 21enne. Di qui la pista di una presunta cessione di una sostanza stupefacente che potrebbe essere stata fatale per il giovane angrese. Ora il 38enne, in attesa dell’autopsia, potrà nominare un avvocato difensore e un consulente per lo svolgimento proprio dell’esame sulla salma del ragazzo, che stabilirà la reale causa del decesso.