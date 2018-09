Lo investì in autostrada per ucciderlo: patteggia la condanna a 4 anni

Ha patteggiato 4 anni e 8 mesi I.M. , 40enne che il 26 febbraio del 2017 investì in autostrada un uomo, con la sua auto. L’accusa era di tentato omicidio.

L'indagine

La vittima riportò un trauma cervicale, escoriazioni al volto e alla mano, una frattura del perone e del malleolo, oltre a lesioni ai legamenti. Il fatto si consumò sull’autostrada A3, nel tratto tra il casello di Nocera e quello di Angri, in direzione Napoli. La vittima, mentre guidava, aveva salutato con un cenno la ex moglie dell’uomo, avvistata in un’auto che aveva da poco sorpassato. I due erano amici da diversi anni. Dopo poco, avvistò una seconda auto, guidata dall’ex marito della donna, che prima gli impedì il sorpasso, poi lo investì. Poco prima dell’evento, la vittima sarebbe stata anche minacciata in una fase precedente, quando si fermò ad una piazzola di sosta. L’uomo fece un volo di circa dieci metri dalla sua Hornet. L’imputato, invece, aveva ripreso la corsa. Davanti ai giudici del collegio, ha patteggiato due giorni fa la sua pena.