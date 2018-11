Angri, autista di scuolabus rischia di investire un pedone: scoppia la lite

Momenti di tensione in via dei Goti ad Angri dove, venerdì mattina, è andata in scena una violenta lite tra l’autista di uno scuolabus e un cittadino.

Il diverbio

Secondo una prima ricostruzione – riporta Il Mattino – il conducente del bus scolastico non avrebbe rallentato mentre l’uomo attraversava sulle strisce pedonali. Immediato il botta e risposta tra i due, con l’autista che sarebbe sceso dal mezzo, a bordo del quale c’era un’intera scolaresca, per affrontare il cittadino. Non solo. I due sarebbero venuti alle mani nei pressi di un bar. L’episodio, avvenuto davanti agli occhi increduli dei piccoli alunni, è stato segnalato da un gruppo di mamme, che ora stanno valutando l'ipotesi di presentare un esposto sull'accaduto.