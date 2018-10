Angri, marito e moglie litigano per strada: in ospedale ci finisce la suocera

Litiga con la moglie, ma in ospedale ci va la suocera. Accade ad Angri, durante un litigio tutto in famiglia. Sullo sfondo una separazione tra un marito ed una moglie. A provare a fare da paciere, durante l'ennesima discussione, è stata la suocera. A nulla è servito però il suo tentativo, perchè dopo la minaccia dell'uomo di farsi da parte, è arrivata la reazione fisica, con la donna colpita più volte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, allertati dalla signora, e i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna trasferendola in ospedale. Per lei solo lievi contusioni, guaribili in pochi giorni. Pare che la coppia avesse già mostrato grande insofferenza nella loro relazione, arrivando più a volte discutere animatamente. L'uomo rischia ora una denuncia a piede libero.