Dehors e abusi, task force dei vigili urbani ad Angri: decine le sanzioni

Dehors e strutture abusive finiscono al centro di un accertamento della polizia municipale di Angri. Nei giorni scorsi, i caschi bianchi hanno effettuato controlli per verificare il possesso di autorizzazioni per gli spazi adiacenti ai locali commerciali.

Le sanzioni

I controlli hanno riguardato diversi esercenti ai quali è stato concesso di sanare quanto prima le irregolarità, tra centro e periferia, con un aumento considerevole di dehors ma anche di sedie e tavolini. In alcuni casi, pur con la tassa saldata per l'occupazione di suolo pubblico, alcuni commercianti non erano in possesso delle previste autorizzazioni. Decine i commercianti sanzionati, con obbligo - secondo i tempi previsti dalla legge - di ripristinare gli abusi.