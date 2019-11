Morto investito da un treno, la sorella: "Vorrei abbracciare chi ha avuto il cuore di mio fratello"

Vorrebbe conoscere la persona a cui è stato impianto il cuore di suo fratello Tobia, morto due giorni fa presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dopo essere stato travolto, nei giorni scorsi, da un treno alla stazione ferroviaria di Angri.

L'appello

A lanciare l’appello è la sorella, Maria Luisa Falcone, dopo che i genitori hanno dato l’assenso per l’espianto degli organi del suo fratellino, volato in cielo a soli 17 anni: “Vorrei incontrare, per un abbraccio, il ricevente del suo cuore. So che è stato impiantato ad un paziente dell'ospedale “Colli Monaldi” di Napoli. Non mi interessano né nome né età del ricevente, vorrei solo un abbraccio.

(In realtà sarebbe bello abbracciare tutti i riceventi).Grazie a chi condividerà per aiutarmi a trovare il ricevente e grazie a chi mi è stato vicino”. Parole commoventi di una sorella che vorrebbe semplicemente poter abbracciare colui o colei che potrà vivere grazie al cuore di Tobia.