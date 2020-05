Lutto ad Angri, addio a madre Immacolata Vicidomini: il cordoglio del sindaco

Lutto ad Angri per la scomparsa madre Immacolata Vicidomini, 87 anni, già madre generale della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista. Al secolo Diletta Vicidomini, prese il nome di Immacolata quando l’8 settembre 1962 emise la professione perpetua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio

Il messaggio del sindaco Cosimo Ferraioli: “Grazie Madre Immacolata, per tutto ciò che hai fatto per la nostra comunità e per esserti dedicata con fede alla canonizzazione di Sant'Alfonso Maria Fusco. Riposa in pace”