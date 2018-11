Angri piange “Biancone”, il cane investito in un incidente stradale

Ha avuto il tempo di riprendersi per godere ancora dell'affetto e dell'amore di chi, in questi anni, lo ha teneramente accudito dopo che, ancora cucciolo era stato abbandonato nel quartiere e poi, recentemente, è stato trascinato per una cinquantina di metri sotto un'auto guidata da una automobilista che di lui non si era accorta nonostante, sembra strano a dirlo, lui stesse attraversando sulle strisce pedonali.

La storia

L'incidente avvenuto a dicembre del 2017, ha segnato terribilmente il cane nel fisico, ma la sua forza, la sua tenacia, insieme all'amore di alcuni residenti e commercianti del prolungamento di Corso Italia, sono stati gli ingredienti che hanno di fatto potuto allungare la sua vita terrena. E' stata l'età avanzata a portarlo via, segno questo che le cure e l'accoglienza a lui riservate sono state la terapia giusta. Un bellissimo meticcio dal pelo bianco candido, da qui il nome Biancone, anche se molti lo chiamavano Rambo e altri ancora Fiocco, segno dell'amore che riceveva ma che soprattutto dava. Anche su Facebook sono tanti i messaggi che evidenziano quanto sia stato forte il legame con questo amico a quattro zampe. Molti residenti e cittadini vedendolo, a una semplice carezza, venivano inondati da un suo gioioso scodinzolare. Insomma era diventato il guardiano del quartiere, il vecchio saggio, una testimonianza certa dell'amore incondizionato tra animali e umani.

Il dolore