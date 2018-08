Incidente mortale ad Angri, la vittima è un ragazzo di 26 anni

Un incidente stradale è avvenuto in via Santa Lucia, la scorsa notte, lungo la strada che collega Angri e Sant’Egidio del Monte Albino. Nello scontro ha perso la vita un giovane centauro originario del posto, Antonello Giordano, di 26 anni. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 2:00 e nonostante l’arrivo di forze dell’ordine e personale sanitario del 118 non c’è stato nulla da fare per il giovane motociclista, deceduto sul colpo. Non è la prima volta che lungo quella strada avvengono incidenti anche mortali.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che il 26enne sia scivolato, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, quando un’auto sarebbe sopraggiunta investendolo in pieno.