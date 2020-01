Si spaccia per corriere e le sottrae 10mila euro, anziana truffata ad Angri

Anziana raggirata da un finto corriere. E' accaduto ad Angri, nel week end, con la vittima che si è vista sottrarre, inconsapevolmente, la cifra di 10.000 euro. La donna credeva che il nipote avesse bisogno di qualcuno che ricevesse il suo ordine, in casa.

La truffa

La vittima si era impegnata a raccogliere la cifra, dopo essere stata contattata da uno sconosciuto, che si era spacciato per un amico del nipote, sottolineando l'urgenza di consegnare quanto prima il materiale, onde evitare di perderlo. Una dinamica classica, ora al vaglio dei carabinieri di Angri, a seguito di una denuncia sporta dall'anziana, che aveva recuperato i soldi con pazienza, per poi scoprire di essere stata raggirata in un secondo momento.