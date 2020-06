Angri Nord, rinviata la chiusura del casello: l'annuncio di Ferraioli

Slitta a data da destinarsi la chiusura del casello di Angri Nord. Lo annuncia direttamente il sindaco Cosimo Ferraioli, che nelle ultime ore ha avuto contatti con l’amministratore delegato di Autostrade Meridionali, a cui aveva inviato in precedenza una diffida.

L'annuncio

“In settimana – aggiunge Ferraioli - ci sarà un tavolo di concertazione sul tema in Prefettura e per questo ringrazio sua eccellenza Francesco Russo, per l'interessamento. Quindi per ora la chiusura del casello slitta a data da destinarsi. Ringrazio i cittadini per la vicinanza e il risultato raggiunto: il presidio questa sera non ci sarà. Porteremo questa battaglia in tutte le sedi, per tutelare gli interessi della nostra comunità".