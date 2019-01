Raid in una scuola di Angri: danneggiati pannelli fotovoltaici

Raid vandalico al terzo Circolo didattico, in via Dante Alighieri, ad Angri. Una banda di sconosciuti ha danneggiato alcuni pannelli fotovoltaici che erano collocati sul tetto della scuola. Non è ancora quantificabile il danno, ma c'è preoccupazione sull'efficiacia del sistema di sicurezza, non idoneo secondo una serie di segnalazioni inoltrate all'amministrazione comunale da parte del dirigente scolastico.