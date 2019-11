Scippano collana d'oro e orecchini a due donne, giovane 25enne rischia il processo

Rischia il processo con l'accusa di rapina in concorso e furto aggravato un ragazzo di 25 anni, atteso dal vaglio del gup in udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Nocera Inferiore. I due episodi riguardano un'aggressione consumata verso due donne, depredate prima della catenina d'oro e poi di un paio di orecchini. Il primo oggetto fu strappato dal collo della vittima con forza, mentre il secondo fu diversamente qualificato, a seconda delle modalità di azione. I fatti risalgono al 24 settembre 2015. Ad agire fu un gruppo di persone, con il ragazzo identificato dagli inquirenti nonostante indossasse un casco. Il resto della banda non fu mai identificato. Il giovane ora rischia il processo