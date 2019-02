Angri, rapina in farmacia: sotto choc clienti e dipendenti

Panico, questa mattina, ad Angri, dove un uomo col volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione all’interno di una farmacia situata in via Cervinia. Per farsi consegnare l’incasso.

La dinamica

Il bandito era armato di coltello ed ha minacciato il personale che, in quel momento, era presente dietro al bancone del negozio. Poi è fuggito a piedi senza lasciare tracce. Sotto choc i clienti e i dipendenti della farmacia. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.