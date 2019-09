Preleva soldi in banca poi li perde, denuncia una finta rapina per giustificarsi

Perde una grossa somma di denaro e denuncia di essere stato rapinato, temendo una reazione dai familiari. E' stato condannato per decreto (una multa) un giovane dell'Agro nocerino, che nel luglio scorso, dopo aver prelevato quasi 3000 euro da una banca, smarrì quella stessa somma poco dopo. Almeno questo è quanto raccontato ai carabinieri, quando gli stessi furono chiamati per indagare su una rapina. Il giovane, temendo una reazione furiosa della famiglia per aver perso quei soldi, lo spinse - d'istinto - a inventarsi di essere stato rapinato. Ma i carabinieri, durante le indagini e la visione di video e telecamere ubicate nei pressi della banca, non registrarono alcun passaggio anomalo nè irruzioni di presunti rapinatori. Il ragazzo, messo alle strette, fu costretto poi a confessare. Per venire, a sua volta, denunciato per simulazione di reato