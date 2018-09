Rubano scooter ad Angri poi rapinano un market: presi in due

Carabinieri e un poliziotto fuori servizio arrestano due rapinatori: si tratta di R.V. , 27enne di Boscotrecase e B.C. , coetaneo di Torre Annunziata. Ricercato un complice. I tre sono noti per reati contro il patrimonio,

Il colpo

A volto coperto e armati di pistola erano entrati in un supermercato di Sant'Antonio Abate, da dove avevano portato via un bottino di circa 1.300 euro. Poi erano fuggiti in sella ad un Honda-Sh rubato ad Angri nel pomeriggio. I tre erano stati notati da un ispettore di polizia del commissariato di Torre del Greco che, libero dal servizio, aveva poi chiesto rinforzi. Ad arrestarli erano stati poi i carabinieri di Sant’Antonio Abate e dell’aliquota radiomobile di Castellammare. Fermato lo scooter, l’ispettore ha bloccato R.V. , mentre i militari avevano rincorso B.C. che fuggiva a piedi. Il terzo soggetto è ricercato. I primi due sono stati arrestati, il terzo denunciato, a vario titolo per rapina in concorso aggravata dall’uso delle armi, furto e ricettazione. Nessun ferito. Il bottino e lo scooter sono stati restituiti agli aventi diritto.