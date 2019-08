Tentata rapina davanti alla Freger ad Angri, giovane confessa davanti al giudice

Ha confessato quanto fatto, spiegando di aver commesso quel tentativo di rapina verso una persona a caso, trovata lungo via Nazionale, dinanzi alla ditta Freger. La vittima, un operaio, era riuscito ad evitare di essere rapinato, riuscendo a far arrestare il suo aggressore. E' comparso ieri, assistito dai legali Annalisa Califano e Massimiliano Forte, un nocerino di 29 anni, finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata rapina

Il colpo fallito

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, O.T. , con il volto coperto da una bandana di colore rosso e nero, aveva minacciato con un coltello a serramanico un operaio, per poi colpirlo anche sulle gambe. Il colpo non era però riuscito, per la reazione della vittima prima, e per l'intervento dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore dopo, che avevano arrestato il giovane in flagranza di reato. Un "colpo di testa", quello ammesso dal ragazzo ieri mattina dinanzi al gip, Gustavo Danise, durante l'interrogatorio di garanzia. Il magistrato, al termine dell'udienza di convalida, ha confermato per il ragazzo gli arresti domiciliari, visto il pericolo di reiterazione del reato.