Angri, residente tenta di aggredire il parroco: traffico in tilt

Momenti di tensione, in Corso Vittorio Emanuele ad Angri, dove un residente ha cercato di aggredire il parroco della chiesa “Madonna della Pace”, don Antonio Cuomo. L’episodio- riporta Il Mattino – si è verificato venerdì sera in vista dei cinque giorni di festeggiamenti in onore della Vergine.

Il caso

A scatenare l’ira dell’uomo i provvedimenti attraverso i quali è stato disposto il divieto di transito e di sosta fino all’incrocio con la Strada Statale 18, per consentire lo svolgimento della manifestazione. Tempestivo l'intervento degli agenti della Polizia Locale, che hanno placato gli animi evitando che la discussione degenerasse. Intanto la discussione ha paralizzato per diversi minuti il traffico veicolare.