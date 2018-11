Rifiuti edili nel Parco nazionale del Vesuvio: denunciato proprietario di Angri

Scarti edili sversati nel parco nazionale. È stato denunciato alle autorità competenti un 75enne della città di Angri proprietario di un fondo sito nel comune di Ercolano. Il provvedimento è stato effettuato dai carabinieri della stazione “Parco Torre del Greco” . I militari torresi hanno infatti scoperto la presenza un cumulo di circa 1100 metri cubi di terra e rocce, risulta edile, depositato illecitamente. L’ammasso è stato individuato in un terreno insistente sul Parco Nazionale del Vesuvio, in Via novelle di Castelluccio. Il cumulo è stato posto sotto sequestro, mentre il proprietario del fondo ora dovrà risponderne davanti alla legge