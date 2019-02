Rissa tra genitori ad Angri: quattro feriti in ospedale

Momenti di tensione, giovedì sera, nella zona di Fondo Messina ad Angri, dov’è scoppiata una violenta rissa tra quattro persone.

La dinamica

In particolare, al termine di un litigio verbale, due coppie sono passate dalle parole alle mani. Secondo una prima ricostruzione pare che la lite sia scoppiata dopo che il figlio di una coppia, che stava giocando in strada, sia stato rimproverato dagli altri genitori coinvolti nella rissa. Una donna ha riportato anche una ferita da arma da taglio. Ferite, seppur in maniera meno grave, le altre tre persone. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.