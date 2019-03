Benessere: ad Angri trasporto gratuito per usufruire di cure termali

Dal 20 maggio al 15 giugno 100 cittadini angresi, dell'età di almeno 60 anni, potranno usufruire di un servizio di cure termali con apposita ricetta medica. Questa possibilità, fortemente voluta dal sindaco Cosimo Ferraioli e dall'assessore alle Politiche Sociali Maria D'Aniello, sarà garantita da un servizio di trasporto grautito per raggiungere il complesso termale Rosapepe di Contursi.

L'iniziativa

L'iniziativa è dedicata ai cittadini di Angri che abbiano compiuto 60 anni. Le domande di partecipazione potranno essere ritirate, dal prossimo 10 marzo, presso gli uffici dei Servizi Sociali in via Cristoforo Colombo e consegnate entro e non oltre il 31 marzo. Si ricorda che per accedere alle cure termali sarà necessaria la ricetta medica, una copia della carta di identità e della tessera sanitaria non scadute. Le terapie convenzionate, per le quali il solo costo da sostenere sarà quello del ticket, comprendono:

fanghi e bagni,

cure inalatorie,

cure ginecologiche

Inoltre si potrà usufruire dell’accesso gratuito al parco termale con passeggiata sul lungo fiume, con la possibilità di visitare un’area shopping e un mercatino di prodotti tipici locali.

I commenti

"Sono sempre dalla parte della gente. Ho lavorato per garantire servizi utili alla mia comunità. Questa la mia prerogativa - ha commentato il sindaco Ferraioli - Un impegno assunto e portato avanti per il benessere comune, al di là della dialettica politica e dalle scelte che si è costretti ad adottare. Quello che per me conta sono i servizi da offrire ai miei cittadini; sono le opportunità che una seria politica sociale deve creare ed offrire. Per cento angresi ci sarà la possibilità di usufruire di un periodo di cure termali convenzionate, per alleviare le patologie senili ed alimentare lo spirito di una terza età che ha diritto ad utilizzare servizi, condividendo momenti di sana vita sociale" ha concluso. "Veniamo incontro alle esigenze della nostra comunità - ha aggiunto l'assessore D'Aniello - Garantire un periodo di cure termali era un dovere ed un obbligo per un assessore alle politiche sociali. Siamo riusciti a garantire tra il mese di maggio e quello di giugno, quattro settimane di cure con trasporto gratuito e passeggiate rilassanti al Parco. Invito gli interessati a provvedere al ritiro e alla consegna della domanda di partecipazione nei tempi, considerando che al servizio di cure termali convenzionate, potranno accedere solo cento persone" ha concluso.