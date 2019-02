Multa della procura per due ultras dell'Angri, aggredirono capotreno

Dopo il Daspo, anche la multa della procura. Di quasi 5000 euro. I destinatari sono due tifosi dell'Angri che il 15 settembre scorso, aggedirono e minacciarono un capotreno, donna, perchè pretendevano di viaggiare senza biglietto. La procura di Nocera Inferiore ha emesso per entrambi un decreto penale di condanna.

L'indagine

Quel giorno, almeno 26 ultras erano partiti per recarsi a Mercato San Severino, per il match in campo neutro tra la Calpazio e l'Angri. Una volta saliti in treno, però, due di loro, senza biglietto, aggredirono durante i controlli il capotreno, cominciando a strattonarlo e a insultarlo. Si trattava di una donna, che però non perse la pazienza, ne si fece intimorire, riuscendo ad allertare la Questura e il commissariato di polizia di Nocera Inferiore. Le indagini portarono poi all'identificazione dei due tifosi dell'Angri, raggiunti da un provvedimento di Daspo. Per loro ora c'è anche il decreto penale di condanna, per i reati di violenza e minaccia. Nel caso di opposizione, potranno difendersi in un processo.