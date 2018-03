Angri, cadono calcinacci: evacuato istituto scolastico

Momenti di tensione in via Giudici, ad Angri, quando dei calcinacci sono caduti dal secondo piano dell'istituto scolastico Agrario di proprietà del Comune, ma gestito dalla Provincia di Salerno. L'istituto è stato evacuato alle 11 di questa mattina. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Tuttavia, nei minuti successivi, è stato effettuato su disposizione del Comune un sopralluogo dei tecnici e dei vigili del fuoco



La causa dei nuovi crolli sarebbe da ricercare nello stato di incuria in cui da tempo versa la scuola e nella presenza di infiltrazioni. Un episodio analogo si era registrato a gennaio del 2015, sul lato che affaccia via Marconi. Anche in quella circostanza fu necessario spicconare alcuni balconi ma senza che nessun intervento strutturale fosse poi effettuato per prevenire ulteriori problemi in futuro