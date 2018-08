Angri, vetri di una scuola presi a sassate: la denuncia

L’istituto comprensivo "Don Enrico Smaldone" di Angri nel mirino dei vandali. Brutta sorpresa per i dirigenti e gli operatori scolastici della scuola che lunedì scorso, hanno avuto una sgradita sorpresa. Con dei grossi sassi, infatti, erano stati distrutti i vetri dal lato della scuola che affaccia su via Giovanni XXIII, mentre altri hanno retto all’urto, pur restando danneggiati. Non è la prima volta che la scuola angrese viene presa di mira. Lo scorso anno , infatti, furono i pulmini in dotazione all’istituto ad essere danneggiati. Stamani, il dirigente scolastico Raffaele Palomba, dopo aver constatato i danni, si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. L’istituto di proprietà del Comune è sprovvisto di impianto di video sorveglianza