Angri, la Finanza sequestra 40 mila giocattoli e cosmetici illegali

La Guardia di Finanza di Nocera Inferiore ha svolto un controllo all’interno di un magazzino di Angri, dove sono stati rinvenuti 40 mila prodotti illegali (articoli di carnevale, giocattoli e cosmetici) privi dei necessari certificati di conformità e sicurezza e per la maggior parte destinati ai bambini.

Il blitz

Le Fiamme Gialle, oltre a verificare i requisiti di sicurezza della merce esposta, hanno riscontrato la presenza di prodotti contraffatti raffiguranti personaggi del mondo dei cartoni animati, (in particolare astucci, zaini e altri prodotti per la scuola). Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per vendita di prodotti falsi e segnalato alla competente autorità amministrativa. Ora rischia una multa fino a 25 mila euro.