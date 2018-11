Angri, raffica di controlli antidroga: scattano due denunce

Blitz antidroga nel centro di Angri, dove gli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore insieme agli agenti della Polizia Locale hanno svolto una serie di perquisizioni tra Piazza Doria e via Cervinia.

I controlli

Nei guai sono finiti un pregiudicato di 46 anni, che è stato trovato in possesso di 31 grammi di hashish e successivamente denunciato in stato di libertà; e un 38enne, incensurato, che è stato segnalato alla Prefettura poiché andava in giro con pochi grammi della stessa sostanza stupefacente. Nel corso dei controlli anche un 40enne nocerino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello a serramanico