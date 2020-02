Perseguitava la sua ex di 14 anni: stalker di Angri a processo

Finisce in tribunale la relazione sentimentale tra un ragazzo di 21 anni e una minore di appena 14 anni, entrambi di Angri. Il giovane dovrà difendersi in un processo dall’accusa di stalking aggravato, perché – secondo le indagini della Procura di Nocera Inferiore – avrebbe più volte intimorito e molestato la sua ex fidanzata facendola cadere in uno stato di paura e terrore. In più occasioni l’avrebbe anche aggredita davanti ad altre persone e le avrebbe inviato numerosi messaggi su Whats App e tramite Facebook dal contenuto offensivo.

Il caso

Una situazione che avrebbe spinto la minore a compiere atti di autolesionismo perché temeva la rottura del fidanzamento con il 21enne. Una storia d’amore davvero complicata che è finita al vaglio del Palazzo di Giustizia nocerino a seguito della denuncia presentata dai familiari della minore. Il processo inizierà il prossimo mese di ottobre.