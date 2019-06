Angri, relazione finita ma lui la bersaglia di telefonate: finisce a processo

C'è un anno di amore malato a fare da sfondo alla richiesta di processo chiesta dalla procura per un angrese di 39 anni, chiamato a rispondere di una lunga serie di episodi di stalking commessi a danno della propria ex fidanzata. Tutto il suo risentimento sarebbe nato, come ricostruito dalla vittima in denuncia, dalla fine della sue relazione. Lei lo aveva lasciato e lui, invece, provò di tutto per riconquistare la fiducia della donna. Anche con metodi violenti, intimidendola, pedinandola e a perseguitarla con numerosi tentativi di telefonate ed sms. I fatti contestati vanno dal 2012 al 2013. L'uomo rischia di finire a dibattimento, in virtù delle prove evidenti raccolte dagli organi inquirenti