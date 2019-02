Autorizzazione "vecchia", sospeso studio dentistico ad Angri

Studio dentistico sospeso ad Angri, in via Nazionale. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nas di Salerno, nell'ambito di una più vasta attività di controllo su studi medici e strutture sanitarie nell'Agro nocerino.

I controlli

E' stata un'anomalia di tipo amministrativo a spingere i carabinieri a disporre lo stop temporaneo dell'attività. L'autorizzazione per l'attività odontoiatrica era stata rilasciata alla vecchia società alla quale era intestato lo studio. Società riconducibile al professionista attualmente titolare del centro, che avrebbe poi deciso di assumere la gestione in prima persona. In cambio di intestazione non completato per la voltura dell'autorizzazione. Per riprendere l'attività, il titolare dovrà ora adempiere a quanto riscontrato dai carabinieri. Un problema amministrativo, isolato rispetto al resto dell'attività, regolare sotto tutti i punti di vista. Durante lo scorso week end, i carabinieri avevano effettuato controlli anche a Salerno, Eboli e Battipaglia. Ad Eboli, uno studio dentistico erogava prestazioni senza autorizzazione, così come per quello di Salerno. Anche in quel caso, le attività furono sospese.