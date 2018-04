Angri Sud, il sindaco: "Uscita anche per i veicoli provenienti da Salerno"

Dopo l’incontro tenutosi a Napoli lo scorso 9 marzo, negli uffici della società Autostrade Meridionali, il lavoro del sindaco Ferraioli continua nell’obiettivo comune di realizzare il braccio di uscita del casello di Angri Sud anche per i veicoli provenienti da Salerno. E stamattina le istituzioni di Angri e Sant’Egidio Monte Albino si sono incontrate per valutare un accordo di programma capace di intercettare i fondi regionali disponibili destinati ad Angri e che sarebbero condivisi per la realizzazione dell’opera che andrebbe a colmare una lacuna del passato. Un lavoro lungo di valutazione e progettazione, di incontri e consultazioni, di sinergie istituzionali frutto di aperture e cammini condivisi, che mirano ad ottenere le risorse economiche che la Regione Campania ha messo a disposizione delle comunità dell’Agro Nocerino. Per Angri ci sono 25 milioni di euro potenziali da intercettare con un’adeguata progettazione. Sette milioni di questa dotazione economica sono stati destinati alla realizzazione della rampa di uscita dello svincolo Angri Sud, per chi viaggia da Salerno verso Napoli. Questa mattina l’incontro con il sindaco di Sant’Egidio Monte Albino Nunzio Carpentieri, rappresenta solo lo step successivo di un percorso che il sindaco Ferraioli ha intrapreso da tempo. La necessità di avere lo svincolo attivo e una viabilita` adeguata a risolvere i problemi esistenti in entrambe le comunita`, ha portato ad una intesa che candida i Comuni a partecipare al bando regionale.



Parla il sindaco