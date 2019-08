Angri, prova a rapinare un operaio con un coltello: arrestato 24enne

Momenti di tensione, ieri, alla stazione di Angri, dov’è stato fermato un ragazzo di 24 anni accusato di tentata rapina.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, con il volto coperto da una bandana, avrebbe cercato di rapinare un operaio che, però, avrebbe opposto resistenza. Sembra vi sia stata anche una colluttazione con la vittima finita in ospedale per farsi medicare le ferite. I militari dell’Arma, inoltre, hanno sequestro anche un coltello che potrebbe essere stato usato per mettere a segno il colpo. Il giovane, che non ha precedenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.