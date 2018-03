Transita il treno ma le sbarre non si abbassano: tragedia sfiorata ad Angri

Momenti di tensione, ieri, in via Palmantelle, tra i comuni di Angri e Scafati dove il passaggio a livello è rimasto aperto nonostante il passaggio del treno. Increduli gli automobilisti che, fortunatamente, si sono resi conto in tempo del pericolo. Il malfunzionamento delle sbarre è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine e agli uffici delle Ferrovie dello Stato.

